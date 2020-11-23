Пермь, , 09:44 — REGNUM В Пермском крае в хозяйствах всех категорий на начало ноября 2020 года зерна в первоначально-оприходованном весе намолочено 398,8 тыс. тонн, что на 10,5% выше, чем на 1 ноября 2019 года. Картофеля накопано 261,5 тыс. тонн, овощей собрано 108,1 тыс. тонн. По сравнению с аналогичной датой прошлого года валовой сбор картофеля увеличился на 9,2%, а овощей — на 3,3%, сообщает Пермьстат.

Урожай зерна, собранный в 2020 году сельскохозяйственными организациями, превысил показатель прошлого года более чем на 20%, а картофеля — на 25,5%, сообщает Пермьстат.

Сельхозорганизациями намолочено зерна в весе после доработки 319,3 тыс. тонн, в 2019 году — 263 тыс. тонны (рост составил 21,2%). Урожайность составила 15,6 центнера с гектара, что на 5,7% выше, чем в прошлом году.

Урожай картофеля сельхозорганизаций составил 42,1 тыс. тонны, в 2019 году — 33,5 тыс. тонны, рост — 25,5%. Урожайность составила 189,3 центнера с гектара, в 2019 году — на 12,2% меньше. Овощей открытого грунта собрано 7,8 тыс. тонн — это 89,3% к показателю 2019 года.