Пекин, , 09:32 — REGNUM Центральный паритетный курс китайской валюты укрепился по отношению к доллару США, сообщает 23 ноября агентство Синьхуа.

Курс национальной валюты Китая усилился на 67 базисных пунктов до 6,5719 юаней за доллар США, сообщает Китайская система торговли иностранной валютой. На спотовом валютном рынке Китая юаню дозволено колебаться в ту или иную сторону на 2% относительно центрального паритетного курса на каждый торговый день.

Центральный паритетный курс юаня по отношению к доллару США основан на средневзвешенных ценах, предлагаемых маркетмейкерами перед открытием межбанковского рынка на каждый рабочий день.

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