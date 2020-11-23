Сеул, , 09:21 — REGNUM Представители южнокорейской судостроительно-ремонтной компании Daehan Shipbilding (DHSC) получили заказ на строительство танкера для перевозки сырой нефти класса A-MAX. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, судно будет построено для судовладельческой компании Европы и спущено на воду в марте 2022 года.

Стоимость проекта не разглашается.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре текущего года Южная Корея стала лидером мирового рынка судостроения. По совокупному объёму судостроения (с января по октябрь 2020 года) Южная Корея занимает вторую строчку (3,77 млн CGT) после Китая (5,22 млн CGT).

CGT — регистровая тонна— единица объёма, равная 100 кубическимфутам, то есть 2,83 м³. Применяется для оценки тоннажа в судоходстве.

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