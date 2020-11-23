Москва, , 09:17 — REGNUM В 2,3 раза в сравнении с 2018 годом вырос в 2019 году объём неиспользованных средств бюджета Союзного государства России и Белоруссии, составив 112,85 млн рублей. Об этом 23 ноября сообщается в заключении Счетной палаты РФ и белорусского Комитета госконтроля на отчёт совета министров Союзного государства об исполнении бюджета последнего за 2019 год, приводимом в материалах Счётной палаты.

«Общий объём неиспользованных в 2019 году бюджетных ассигнований составил 112 млн 847,6 тыс. рублей, что в 2,3 раза превышает значение показателя за 2018 год (49 млн 644,2 тыс. рублей)», — говорится в заключении.

В то же время отмечается, что такое неисполнение расхода бюджетных средств в основном связано с экономией по результатам проведённых закупочных процедур.

При этом отмечается, что во время разработки и реализации программ Союзного государства допустимы системные недостатки, однако в целом по итогам минувшего года показатели программ и задачи, которые были определены проектами и мероприятиями Союзного государства, являются выполненными.

Кроме того, проверка Счётной палаты подтвердила показатели отчёта совета министров Союзного государства об исполнении его бюджета по доходам и расходам за прошедший год.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 ноября стало известно, что в ходе своего рабочего визита в столицу Белоруссии, который состоится 25−26 ноября текущего года, министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится с белорусским президентом Александром Лукашенко, а также с главой МИД республики Владимиром Макеем.

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