Москва, , 09:16 — REGNUM В октябре 2020 года российские автолюбители купили 588 тысяч подержанных легковых машин. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Таким образом, в прошлом месяце в стране было перепродано на 12% больше, чем за такой же месяц 2019 года.

Наибольшим спросом на вторичном рынке России пользовались модели Ford Focus. Их в октябре приобрели 14,3 тыс. человек. На втором месте расположилась KIA Rio, которую приобрели 13,1 тыс. покупателей. Тройку лидеров замыкает Hyundai Solaris. Это авто в октябре было перепродано 12,8 тыс. раз.

Четвёртое и пятое места в рейтинге самых покупаемых подержанных машин достались соответственно хэтчбеку Lada 2114 (12,4 тыс. ед.) и Toyota Corolla (11,3 тыс. ед.).

Всего за первые десять месяцев текущего года в России было перепродано 4,45 млн единиц авто, что на 0,6% меньше, чем в январе — октябре 2019 года.

Напомним, в октябре нынешнего года в России средняя стоимость легковой машины на вторичном авторынке составила 606,2 тыс. рублей, а в сентябре — 602,6 тыс. рублей.

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