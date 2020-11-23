Москва, , 09:01 — REGNUM В январе-сентябре 2020 года объем инвестиций резидентов увеличился на 48% и составил 7,4 млрд рублей, что в 1,5 больше, чем за аналогичный период 2019 года, сообщается на портале мэра столицы.

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Чаще всего с начала 220 202 года в экономику Москвы инвестировали производители электроники, лекарственных препаратов, медицинских изделий и оборудования. За III квартала они вложили 6,5 млрд рублей.

Больше всего финансовых средств внесено в третьем квартале — 4,2 млрд рублей. Общий объем всех внесенных средств резидентов за время существования технополиса «Москва» превысил 36 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, резиденты технополиса «Москва» за время работы особой экономической зоны (ОЭЗ) зарегистрировали 175 патентов на изобретения.

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