Москва, , 09:01 — REGNUM В России в 2021 году до 35 банков могут лишиться лицензии, поскольку находятся в зоне повышенного риска. Об этом говорится в материале о здоровье банковского сектора в РФ рейтингового агентства «Эксперт РА».

«До 35 кредитных организаций (9,3 процента расчетной базы индекса) на горизонте ближайших четырех кварталов находятся в зоне повышенного риска», — говорится в материале.

По словам экспертов, в настоящее время запас прочности кредитных учреждений остаётся в рискованном положении. При этом восстановление финансового результата и темпов генерации капитала до уровня 2018−2019 годов откладывается не менее чем на год.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам руководителя ИАЦ «Альпари» Александра Разуваева, число банков в России будет сокращаться, в стране сегодня переизбыток кредитных учреждений. Ключевую роль будут играть коммерческие банки, связанные с государством, — «Сбер», ВТБ, «Россельхозбанк».

"Что касается ухода мелких игроков с рынка — это нормально. Естественный отбор», — сказал он.

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