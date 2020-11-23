Москва, , 08:59 — REGNUM Российские дилеры по итогам первых трёх кварталов 2020 года продали 126 новых автомобилей Lamborghini, что на 17% больше, чем год назад. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Лидером продаж среди машин итальянского бренда стала модель Urus. На этот кроссовер пришлось порядка 75% продаж Lamborghini. В количественном эквиваленте это 93 экземпляра. Отмечается, что объем продаж этой модели в отчётный период вырос на 8% по сравнению с прошлым годом.

На втором месте по популярности в России спорткар Huracan. С января по сентябрь текущего года российские автолюбители купили 24 единицы этой модели. Это в 2,7 раза больше, чем за аналогичный период годом ранее.

Тройку лидеров замыкает спорткар Aventador — девять реализованных машин. Здесь наблюдается падение на 31% по сравнению с январём — сентябрём 2019 года.

Напомним, в сентябре 2020 года автопроизводитель Lamborghini продал на мировом рынке 738 машин, что стало лучшим показателем для данного месяца за все годы существования компании.

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