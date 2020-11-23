Улан-Удэ, , 08:48 — REGNUM В Бурятии представили дорожную карту по повышению конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности туристического кластера республики. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, в него вошли 74 приоритетные инициативы.

По планам они будут реализованы в течение 2021−2026 годов. Кроме того, выделены наиболее привлекательные для туристов зоны, в которым отнесли Тункинскую долину, Улан-Удэ, а также различные объекты вдоль Байкала. Как отмечается, разработчики дорожной карты проанализировали ресурсный потенциал, поставив ему высшую оценку, регуляторную среду, административный климат, инфраструктурная составляющая и так далее.

«Произведена оценка ключевых показателей на перспективный период, поставлены задачи, которые в конечном итоге нацелены на увеличение трафика, среднего чека и времени пребывания туристов в Бурятии», — добавили в правительстве.

Впрочем, глава республики Алексей Цыденов попросил авторов доработать план с разделением его на быстрые и долгосрочные мероприятия.

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