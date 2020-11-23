Махачкала, , 08:52 — REGNUM Аграрии Дагестана в 2020 году собрали рекордные для региона 205 тыс. тонн винограда. По этому показателю республика впервые вышла в лидеры России, потеснив с первого места Краснодарский край, сообщается на сайте регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Общая площадь виноградников в Дагестане по состоянию на 1 января 2020 года составляет 25,8 тыс. га, в том числе в плодоносящем возрасте — 20,2 тыс. га. Плодоносящая площадь виноградных насаждений в хозяйствах республики за период 2014—2019 годов увеличилась на 4,5 тыс. га, валовой сбор — на 55 тыс. тонн.

В текущем году на переработку отправлено более 145 тыс. тонн винограда, в прошлом году была переработана 131 тыс. тонн ягоды. Если сравнивать с динамикой 2017 года, то объем переработки вырос на 36%. При этом, как отмечается, виноград также выращивается и для потребления гражданами в свежем виде. Так, в этом году в Дагестане было произведено около 60 тыс. тонн винограда столовых сортов, которые также отгрузили и в центральные регионы России.

Напомним, в 2019 году виноградари Дагестана собрали рекордный за последние 30 лет урожай — более 193 тыс. тонн ягод на площади 20,4 тыс. га. В следующем году вступят в плодоношение более 1,6 тыс. га виноградников, что, как ожидается, в случае хороших погодных условий позволит увеличить урожай еще на 10−15 тыс. тонн.