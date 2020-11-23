Чита, , 08:44 — REGNUM «Дальневосточный гектар» в Забайкалье можно будет использовать в качестве залога по ипотеке. Об этом сегодня, 23 ноября, сообщает пресс-служба краевого правительства со ссылкой на слова первого вице-премьера краевого правительства Андрея Кефера.

Чиновник пояснил, что такая возможность предусмотрена принятым Госдумой законопроектом, который расширяет возможности индивидуального жилищного строительства по обозначенной программе. Предполагается, что оформить досрочно участки в собственность можно будет при условии, если забайкальцы взяли ипотеку на строительство жилого дома на дальневосточном гектаре.

Напомним, раньше земельные участки могли быть переданы в собственность гражданам только по истечении пяти лет. Дальневосточные гектары, которые находятся в государственной или муниципальной собственности, предоставлялись в безвозмездное пользование.

Перевести землю в частную собственность можно было только после окончания срока действия договора безвозмездного пользования. Это сужало возможности использования земельных участков в качестве залога по ипотечным кредитам — банки рассматривают в качестве обеспечения по займам только участки, которые находятся в собственности у заемщиков.

Как уже сообщало ИА REGNUM, о том, что власти Забайкальского края отмечают повышенный интерес жителей региона к «Дальневосточный ипотеке», было сказано в августе 2020 г. К тому времени было оформлено 602 кредитных договора, банки одобрили 1747 заявок от граждан, то есть каждую третью. Средняя сумма одного кредита составляет 2,8 миллиона рублей.

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