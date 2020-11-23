Москва, , 08:38 — REGNUM Генеральным директором ПАО «Аэрофлот» избран Михаил Полубояринов. Такое решение принял Совет директоров, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

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Голосование прошло заочно. Полубояринов уже приступил к исполнению обязанностей.

Ранее Полубояринов был генердиректором ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) и являлся членом Совета директоров «Аэрофлота».

Справка:

Полубояринов Михаил Игоревич родился 2 апреля 1966 года в Москве. В 1988 году окончил Московский финансовый институт по специальности «Финансы и кредит» и аспирантуру Академии народного хозяйства им. Г.В. Плеханова, кандидат экономических наук.

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