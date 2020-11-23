Москва, , 08:20 — REGNUM Торги по нефти 20 ноября завершились ростом. Нефть марки Brent подорожала на 1,30%, до $45,03, за неделю — на 5,51%. Перспективы появления эффективных вакцин против COVID-19 на этой неделе укрепили нефтяные рынки, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Moderna сообщила о положительных результатах испытаний вакцины против COVID-19. Компания Pfizer заявила, что в третьей фазе испытания эффективность вакцины составила 95%.

Также нефтяной рынок поддерживает новость о том, что лидеры республиканцев и демократов в Сенате договорились возобновить переговоры по пакету поддержки при коронавирусе.

Ключевым же событием для нефтяного рынка станет встреча ОПЕК+ в конце месяца. Рынок ожидает, что ОПЕК+ отложит запланированное увеличение добычи нефти на три месяца.

Согласно последним данным Baker Hughes, за минувшую неделю количество буровых нефтяных вышек в США снизилось на пять единиц, до 231 шт. Общее количество нефтегазовых вышек сократилось на две единицы, до 310 шт.

Сегодня, 23 ноября, на торгах в Азии нефть Brent стоит $45,12 за баррель. Американский доллар подешевел против основных валют. Покупателям открылась дорога к уровню $46.

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