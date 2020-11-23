Пермь, , 08:18 — REGNUM В Пермском крае на рассмотрение в Заксобрание внесен проект об отмене в 2021 году льготы по налогу на имущество организаций, которые реализуют приоритетные инвестпроекты. Автором инициативы стала председатель комитета Законодательного собрания по промышленности, экономической политике и налогам Татьяна Миролюбова, сообщает издание «Коммерсантъ».

Как указано в пояснительной записке, причиной отмены льготы является ее невостребованность. С 2018 по 2019 год преференцией воспользовался только один налогоплательщик. В 2018 году он получил льготу на 658,8 млн рублей, в 2019 году — на 205,7 млн рублей. В результате отмены льготы по налогу краевой бюджет получит допдоходы в объеме около 200 млн рублей в год.

Планируется, что депутаты рассмотрят законопроект на пленарном заседании 26 ноября. Стоит отметить, что льгота установлена в 2017 году.