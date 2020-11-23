Уфа, , 08:20 — REGNUM Закон о Торгово-промышленной палате планируют принять в Башкирии. Об этом 23 ноября сообщает пресс-служба государственного собрания региона.

По сообщению пресс-службы ведомства, проект этого закона депутаты планируют рассмотреть на ближайшем пленарном заседании. Документом будет упорядочена работа палаты в реализации программ помощи предпринимателям, в развитии межрегиональных и внешнеэкономических связей региона, а также будет регламентирована её совместная работа с госорганами и органами местного самоуправления.

По словам председателя госсобрания Башкирии Константина Толкачева, республиканская торгово-промышленная палата является активным участником общественных отношений. Она создаёт благоприятные условия для предпринимательской деятельности, оказывает содействие экспорту товаров, произведенных в Башкирии, защищает интересы предпринимателей региона за его пределами. Поэтому было логично регламентировать ее разностороннюю работу отдельным законом.

Отмечается, что законопроект полностью вписывается в региональные и федеральные правовые нормы и не является новацией.

По словам Толкачева, такие законы действуют в 22 субъектах РФ. И это является устоявшейся практикой.

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