Москва, , 08:11 — REGNUM Торги 20 ноября проходили относительно спокойно. В течение дня рубль поддерживали нефтяной рынок и налоговый период, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Завершились торги по рублевым парам 20 ноября в небольшом плюсе. Пара доллар/рубль повысилась на 0,20%, до 76,20 руб., евро/рубль — на 0,05%, до 90,38 руб., фунт/рубль — на 0,48%, до 101,28 руб.

По итогам дня баррель нефти марки Brent подорожал на 1,30%, до $45,03. Нефть дорожает на новостях о вакцинах, а также на ожиданиях, что ОПЕК+ отложит запланированное увеличение добычи нефти на три месяца.

Компания Pfizer Inc заявила, что подаст заявку в регулирующие органы США для получения разрешения на использование вакцины.

Стало известно, что FDA надеется одобрить вакцину производителя лекарств Pfizer и немецкого партнера BioNTech в середине декабря. Великобритания может выдать разрешение регулирующих органов на вакцину Pfizer на этой неделе.

Наибольшие потери рубль понес против британской валюты. Фунт дорожает на ожиданиях заключения торгового соглашение по Брекзит. Детальная информация должна появиться в первой половине недели.

Сегодня, 23 ноября, на торгах в Азии нефть стоит $45,12 за баррель. Основные валюты торгуются в плюсе против доллара США. Всех за собой тащит новозеландский.

По нему вышли сильные данные по розничным продажам в Новой Зеландии, которые превзошли ожидания рынка. Розничные продажи за III квартал выросли на 28% против — 14.8% ранее (прогноз был 20%).

Отношение к риску на развивающихся рынках улучшилось. Налоговый период продолжается. Пик налоговых выплат приходится на 25 ноября (НДПИ, акцизы, НДС). Эти факторы продолжат обеспечивать позитивную поддержку для нацвалюты.

По паре доллар/рубль сохраняется движение к уровню 75 руб. Если он не устоит, то можно готовиться к укреплению рубля до 72 руб. Это технический уровень, от которого могут возобновиться новые покупки доллара.

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