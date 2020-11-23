Чебоксары, , 07:57 — REGNUM Рейтинговое агентство Fitch отозвало долгосрочные рейтинги дефолта эмитентов Чувашии. Об этом сообщается на сайте международного агентства.

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Fitch Ratings отозвало долгосрочные рейтинги дефолта эмитентов в иностранной и местной валюте на уровне «BB+» с негативным прогнозом. В сообщении ссылаются на то, что «эмитент решил прекратить участие в рейтинговом процессе», поэтому у агентства для рейтингования не будет «достаточной информации».

«Соответственно, Fitch больше не будет предоставлять аналитическое освещение для республики, которое включает соответствующие оценки релевантности ESG», — говорится в сообщении.

Отметим, что в апреле 2020 года Fitch ухудшило прогнозы рейтинга Чувашии, изменив прогноз на «негативный» со «стабильного». Эксперты прогнозировали, что ситуация в экономике, обусловленная пандемией коронавируса, «будет оказывать давление на оценку устойчивости к долговой нагрузке регионов».

Напомним, согласно очередной поправке, доходы республиканского бюджета в ноябре увеличиваются в целом на 8182,3 млн рублей и прогнозируются в сумме 69 866 млн рублей, что превышает уровень 2019 года на 19%. Расходы возрастают на 8810,7 млн рублей — до 71 756,4 млн рублей, с ростом к 2019 году в 1,3 раза. Бюджет спроектирован с дефицитом в сумме 1,89 млрд рублей.