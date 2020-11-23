Москва, , 05:47 — REGNUM В рамках масштабной реформы институтов развития правительство РФ намерено ликвидировать восемь структур, в том числе отвечающих за развитие Дальнего Востока. Какая-то часть их функций может перейти к ВЭБ.РФ.

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В числе ликвидируемых институтов: Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике, Фонд развития Дальнего Востока и Арктики и Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, а также Фонд развития моногородов, АО «Особые экономические зоны», Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ), Росинфокоминвест, Агентство по технологическому развитию.

По словам одного из источников РБК, цель ликвидации в том, чтобы «создать единые механизмы управления институтами, устранить пересечения их функций с органами власти и коммерческими компаниями».

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в разговоре с РБК заверил, что «весь функционал» институтов по развитию Дальнего Востока и Арктики сохранится.

«Возможно, будет объединение нескольких юрлиц в одно, более сильное, с оптимизацией пересекающихся расходов», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин и министр экономического развития РФ Максим Решетников стали руководителями новых комитетов при наблюдательном совете ВЭБ.РФ.