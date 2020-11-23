Якутск, , 03:54 — REGNUM В арбитраж Якутии поступил банкротный иск от кредитора ООО «Горно-добывающее предприятие «Южная Якутия». Ответчик по основному виду деятельности специализируется на разработке гравийных и песчаных карьеров, добыче глины и каолина. Иск пока не принят к производству, дата суда неизвестна, передаёт ИА REGNUM.

Исковое заявление от ООО «Новосибирсктрудопроводстрой» подано 18 ноября 2020 года. Сумма заявленного просроченного долга — 2,4 млн рублей. Детали пока неизвестны, но в августе 2020 года новосибирская фирма выиграла иск о взыскании с ООО «Горно-добывающее предприятие «Южная Якутия» 2,4 млн рублей долга по договору поставки песка на объект — магистральный газопровод «Сила Сибири». Ответчик должен был привезти от истца 20 тыс. тонн песка на стратегическую стройку, но, получив аванс, по мнению заказчика, работу не выполнил.

Помимо этого, в середине ноября 2020 года арбитраж из-за недочётов вернул банкротный иск, поданный к «Южной Якутии» другим кредитором — ООО УК «Карафуто Майнинг» из Москвы. Заявлялся долг в размере 5,47 млн рублей.

По данным ЕГРЮЛ, компания-ответчик учреждена в городе Нерюнгри в октябре 2012 года. Уставный капитал — 13 тыс. рублей. Собственник 23,08% доли — Владимир Лямкин, остальная часть — собственная доля компании. Директор с 2013 года — Валерий Эберт.