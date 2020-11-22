Вашингтон, , 21:37 — REGNUM Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева высоко оценила действия «Группы двадцати» по преодолению кризиса, вызванного эпидемией коронавирусной инфекции. Об этом 22 ноября сообщается в заявлении МВФ.

Кристалина Георгиева Friends of Europe

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«Я во время встречи высоко оценила G20 за беспрецедентные меры, включая бюджетные и монетарные, призванные смягчить последствия COVID-19, помочь предотвратить массовые банкротства и избежать дальнейшего обострения кризиса», — отмечается в заявлении.

Георгиева выразила благодарность странам-участницам саммита G20 за выделение свыше $100 млрд на поддержку 82 беднейших стран мира.

«Нам нельзя забывать о мире за пределами G20, о беднейших странах, которые в наименьшей степени снабжены для преодоления шоков», — резюмировала глава МВФ.

Напомним, саммит «Группы двадцати» прошел с 21 по 22 ноября в формате видеоконференции, страны-участницы обсудили пути выхода из кризиса, вызванного эпидемией коронавирусной инфекции.