Вашингтон, , 11:38 — REGNUM Состояние американского инженера и бизнесмена, основателя компании SpaceX и генерального директора компании Tesla Илона Маска за прошедшую неделю возросло на $13,7 млрд. Об этом 22 ноября сообщает журнал Forbes.

По оценкам издания, на сегодняшний день состояние Маска составляет $104,5 млрд, что позволяет ему находиться в четвертом месте в рейтинге наиболее богатых людей на планете.

При этом ранее основатель SpaceX обошел в данном списке гендиректора соцсети Facebook Марка Цукерберга, состояние которого оценивается в $99,1 млрд и не выросло за минувшие семь дней существенным образом.

В то же время лидером списка самых богатых людей продолжает быть американский бизнесмен, основатель компании интернет-продаж Amazon Джефф Безос ($181,4 млрд). На втором месте идет глава французской транснациональной компании Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно ($140,5 млрд), на третьем — основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс ($118,6 млрд).

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября стало известно, что компания «Рено Россия», «АвтоВАЗ» (Groupe Renault) возглавила рейтинг крупнейших компаний с иностранным участием в России по версии журнала Forbes.