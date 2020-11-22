Тюмень, , 10:00 — REGNUM В Тюменской области с начала 2020 года 5821 житель открыл ИП. С учёта к октябрю снялись 5568 индивидуальных предпринимателей, сообщает портал 72.ru со ссылкой на тюменское управление Федеральной налоговой службы.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новые ограничения и правила — все новости»

Причём к ноябрю 856 тюменских ИП приняли решение стать самозанятыми. Отмечается, что наименьшее количество снятых с учёта ИП зафиксировали во время разгара режима самоизоляции в апреле, максимальный показатель — в марте, до локдауна.

Причём одной из причин закрытия ИП является смерть предпринимателя. Только в октябре 2020 года по этой причине с учёта сняли сразу 20 ИП.

«Отрицательной динамики в регистрации ИП нет», — подчеркнули в тюменском УФНС.