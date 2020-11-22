Ташкент, , 08:58 — REGNUM В министерстве энергетики Узбекистана пояснили целесообразность ограничения использования природного газа хозяйствующими субъектами в осенне-зимний период. Соответствующее заявление было опубликовано 21 ноября пресс-службой министерства.

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

В ведомстве отметили, что сезонные ограничение использования природного газа в республике в качестве топлива связано с политикой экономии газа и его более эффективного применения и это, как отметили в ведомстве, не связано с объемами добычи природного ресурса.

Как пояснили в министерстве, ограничения связаны с увеличением потребления газа с наступления холодов, в особенности в «пиковые» периоды суток, что может привести к нарушениям технологического режима эксплуатации газопроводной системы. В осенне-зимний период увеличение нагрузки может поставить по угрозу газоснабжение людей и социальных объектов.

«Поэтому, хозяйствующим субъектам необходимо поэтапно переходить на использование альтернативных видов топлива, своевременно знакомиться с соответствующими нормативно-правовыми актами по данному вопросу и вовремя реализовать положения данных НПА», — говорится в сообщении.

В министерстве также напомнили, что в Узбекистане сезонное отключение газоснабжения для предприятий было введено еще в начале 2018 года согласно постановлению правительства республики №ПКМ-22, принятому 12 января 2018 года.

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