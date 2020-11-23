Набережные Челны, Татария, , 01:43 — REGNUM В арбитраж Татарии от налогового органа поступил банкротный иск к компании из Набережных Челнов, которая работает в сфере передачи электроэнергии и технологического присоединения к распределительным электросетям. Исковое заявление пока не принято к производству, передаёт ИА REGNUM.

Претензии УФНС по РТ поступили к ООО «Предприятие электрических сетей» 18 ноября 2020 года. Сумма заявленной задолженности составляет 8 312 929,08 рубля.

Это не первая попытка государственного органа инициировать банкротное дело в отношении должника. В конце октября 2020 года арбитраж Татарии уже возвращал схожий иск заявителю, указав на неустранение недочётов в срок. Тогда речь шла о долге в размере 8 267 382,15 рубля.

По данным ЕГРЮЛ, ООО учреждено в ноябре 1999 года. Уставный капитал — более 16,04 млн рублей. Директор компании с мая 2020 года — Ильдар Хуснетдинов. Единственный собственник с 2018 года — ООО «Строительная компания «Ак Барс», где 99,99% доли принадлежит АО «Холдинговая компания «Ак Барс».