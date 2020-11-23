Москва, , 00:26 — REGNUM Арбитраж Москвы отклонил требование федерального государственного унитарного предприятия «Атомфлот», которое работает в сфере эксплуатации и техобслуживания атомных ледоколов и судов вспомогательного флота. Ответчиком в иске на 733 млн рублей выступало АО «Балтийский завод». Решение пока не изготовлено, но может быть оспорено, передаёт ИА REGNUM.

Претензии к заводу из Санкт-Петербурга поступили в суд ещё в августе 2020 года. Мурманский ФГУП потребовал взыскания 733 млн рублей, но пока неизвестно на чём основывалось требование.

В июне 2020 года ФГУП подал ещё один иск к тому же заводу. Речь идёт о взыскании 139 млн рублей. Заседание по делу назначено на 25 ноября 2020 года.