Берёзовский район, Югра, , 18:15 — REGNUM В Югре запускается в реализацию проект туристической деревни — Russian timeshare village. Идея деревенского таймшеринга вошла в топ-100, пройдя экспертный отбор Агентства стратегических инициатив на форуме «Сильные идеи для нового времени», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Проект создания сети туристических деревень Russian timeshare village был представлен на форуме его создателем Василием Сочилиным представлен при поддержке Фонда развития Югры и и получил высокую оценку экспертов.

Идея Russian timeshare village возникла, когда Василий Сочилин увлёкся разработкой маршрута «Тайна приполярного Урала» в который вошли перевал Дятлова, озеро Турват, плато Маньпупунёр, деревня Усть-Манья. На маршрутах всегда возникала проблема ночлега. Деревенский таймшеринг призван решить вопрос крыши над головой для туристов.

Смысл всероссийской франшизы Russian timeshare village в том, чтобы создать сеть туристических деревень, на базе существующих, которые порой заброшены, но находятся в уникальных местах, несут в себе часть исторического наследия. Проект призван развить инфраструктуру гостеприимства российской глубинке. Он объединит малые населённые пункты нескольких регионов России. На данный момент проектируются в стране три туристические деревни.

Автор «Создание сети основывается на принципе владения клубной недвижимостью таймшер. Timeshare — «разделение времени» — право одного из владельцев многовладельческой собственности на использование самой собственности в отведенное ему время. Однако в нашей системе есть существенные доработки. Удобство владения гостевыми домами нашей сети состоит в том, что владелец может менять дислокацию своего деревенского отдыха. Все, кто имеет дом в одной из деревень сети, могут проводить время в любой другой деревне бесплатно. Во время отсутствия собственника, дом сдается в аренду туристам, 60% от аренды получает собственник, 40% уходит на развитие инфраструктуры деревни и обеспечение оплаты работы деревенских жителей, привлёченных к приёму туристов», — представил проект автор идеи, генеральный директор ООО «Туристско-транспортная Корпорация «Спутник» Василий Сочилин из Нижневартовска.

Первый планируемый объект сети — деревня Усть-Манья на территории Березовского района ХМАО. В Manya Village планируется возведение 15 гостевых домов, административного центра. Здесь будут созданы условия для замещения «дикого» туризма на организованный с целью сохранения природы.

Отметим, что туристическая деревня Усть-Манья по планам правительства ХМАО станет основой для создания туристско-рекреационного кластера в Березовском районе Югры.