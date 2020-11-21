Сургут, Югра, , 14:44 — REGNUM В Югре создаётся культурно-спортивный кластер на территории города Сургута под названием «СпортЗавод». Проект кластера вошёл в сотню идей, одобренных экспертами и специалистами на форуме «Сильные идеи для нового времени» для тиражирования по всей стране, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По замыслу авторов, культурно-спортивный кластер станет эпицентром креативной индустрии Ханты-Мансийского автономного округа, вроде московских дизайн-завода «Флакон», центра дизайна «ArtPlay», центра современного искусства «Винзавод», культурного центра «ЗИЛ». Но к креативу добавляется спортивная составляющая.

«СпортЗавод» реализуют в экономической столице Югры, в Сургуте, в самом крупном городе автономного округа с населением 380,4 тыс. человек. Для реализации проекта выделено здание общей площадью 2568,5 кв.м.

«СпортЗавод» предложит для реализации творческого потенциала жителей Югры мастерские, выставочный центр, два кинозала закрытый и под открытым небом, виртуальный концертный зал, дискуссионный клуб и лекторий, площадки для проведения массовых уличных мероприятий, школу блоггеров.

Будет формироваться хранилище предметов современного искусства, что позволит в дальнейшем сотрудничать с другими площадками в регионах и на всей территории РФ для проведения выставок на их территории.

В кластере будут формироваться велосипедные секции, скейтбординга, альпинизма, лонгбординга, стрит-бола, горных лыж, стрельбы из лука, проведение эко-походов для старшего поколения

Планируется, что на территории кластера ежемесячно займутся физкультурой и спортом на постоянной основе три тысячи человек, а также будут проходить 7−10 мероприятий, с общим числом посетителей до 15 тыс. человек ежемесячно. Помимо этого, кластер будет способствовать туризму выходного дня, привлекая жителей других городов Югры.

На территории кластера будут созданы торговые ряды для производителей и предпринимателей. Приоритет будет отдан товарам с торговым знаком «Сделано в Сургуте», «Сделано в Югре». Также запланировано размещение мастерских по производству аксессуаров, пошиву дизайнерской одежды, и других мастерских. На территории кластера будет создан гастро-маркет, включающий в себя точки быстрого питания.

«Первостепенной задачей культурно-спортивного кластера «СпортЗавод» является формирование основ культуры здорового образа жизни современного человека. Отношение к здоровому образу жизни необходимо формировать у людей, начиная с рождения и на протяжении всей жизни. Культурно-спортивный кластер «СпортЗавод» решает задачи в области формирования и продвижения здорового образа жизни, физической культуры, культуры питания, культуры досуга и культуры поведения», — написал представитель проекта Александр Посохов в резюме идеи.

Кластер «СпортЗавод» создаётся в форме государственно-частного партнёрства, что позволит ему самостоятельно решать вопросы финансирования за счёт арендных платежей на территории кластера и платного оказания услуг населению. Это также снизит накладные расходы бюджетов всех уровней на реализацию программ в спортивном и культурном направлении.

«Целями проекта являются создание новой экономики с горизонтальной моделью управления и экспортом продуктов и услуг, созданной самими участниками и резидентами креативного кластера, генерация новых идей, формирование качественного другого городского пространства, создание креативной среды в автономном округе, развитие креативной экономики, сокращение утечки талантливой, творческой и креативной молодежи из Югры, повышение доли несырьевой экономики региона», — отметил эффект от создания грядущего «СпортЗавода» заместитель губернатора Николай Милькис.