Ханты-Мансийск, , 09:30 — REGNUM Югра является первым в стране регионом, который оказывает государственные услуги без участия чиновников. Это отметил директор по региональной политике АНО «Цифровая экономика» Александр Зорин.

Проект «Услуга без чиновника» департамента информационных технологий Ханты-Мансийского автономного округа получил высокую оценку на форуме «Сильные идеи для нового времени», который проводился под эгидой Агентства стратегических инициатив и попал в топ-100.

«Этим опытом уже заинтересовались Санкт-Петербург и Волгоградская область», — отметил Александр Зорин.

К примеру, в автономном округе предоставляется упрощённое получения мер социальной поддержки населению. На сегодня в России гражданину для получения льготы или субсидии необходимо лично прийти в орган социальной защиты населения с ворохом документов, выстоять очередь, потеряв массу времени. Затем уйма ресурсов, временных и финансовых, уходит на проверку бумаг, межведомственные запросы. Это негативно влияет и на бюджетные расходы. Неправомерные отказы порождают недовольство граждан, массу жалоб в инстанции, которые также запускают бюрократическую машину, порождают судебную волокиту.

Услуга без чиновника предоставляется путём автоназначения меры социальной поддержки. Для этого портал государственных и муниципальных услуг связывается с информационной системой департамента социального развития ХМАО и системой межведомственного электронного взаимодействия. Гражданин направляет заявление на портал государственных и муниципальных услуг, оно поступает в систему департамента соцзащиты и автоматически создаются межведомственные запросы. Таким образом, без участия массы чиновников выносится решение и назначаются к выплате денежные средства, которые положены заявителю.

Система «Услуга без чиновника» прекрасно зарекомендовала себя в условиях пандемии коронавирусной инфекции. За восемь месяцев 2020 года было обработано более 20 тысяч заявлений. Отметим, что 99,91% населения региона обеспечено интернетом, вплоть до отдалённых территорий, и жители Югры положительно оценили электронный документооборот без их участия.

«Отсутствие привлечения специалистов к принятию решения также сводит на нет возможность коррупционной составляющей. Гражданин во всех случаях получит объективный и обоснованный ответ по своему заявлению», — отмечает начальник управления развития цифровых технологий департамента информтехнологий Югры Антон Радужан.

Директор по региональной политике АНО «Цифровая экономика» Александр Зорин считает опыт Югры не только уникальным, а обязательным к внедрению по всей стране.

» Решение уникальное. Такие услуги особенно востребованы в период ограничительных мер, так как не требуют сбора документов и очной явки в ведомство. То, что уже переведено в такой формат шесть услуг, это большая работа окружных департаментов социального развития и информационных технологий», — отметил Александр Зорин, оценивая проект «Услуга без чиновника».