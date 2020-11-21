Москва, , 05:37 — REGNUM За десять месяцев 2020 года в России ввели в строй 52 млн квадратных метров жилья, что на 5,6% меньше прошлогоднего показателя за этот же период, говорится в опубликованных 20 ноября материалах Федеральной службы государственной статистики (Росстат).

При расчёте показателя не учитывались дома, построенные на участках для ведения садоводства. С учётом таковых введено 55 млн кв. м, что на 1,1% меньше показателя 2019 года.

Из комментария вице-премьера РФ Марата Хуснуллина следует, что темпы жилищного строительства удалось поддержать в условиях эпидемии коронавирусной инфекции благодаря программе льготной ипотеки под 6,5%.

Благодаря ей в отдельно взятом октябре ввод жилья в России на 7,3% превысил показатель за аналогичный месяц прошлого года.

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