Москва, , 04:37 — REGNUM Объём средств на депозитах в российских банках сократился на 111 млрд рублей (на 0,3%), сообщили в Центральном банке России по итогам мониторинга показателя в октябре 2020 года.

«Снижение было более существенным (-0,8%), если исключить средства на счетах эскроу, которые в октябре выросли на 156 млрд рублей», — отмечается в сообщении регулятора.

Причиной оттока средств со вкладов эксперты ЦБ РФ назвали низкие ставки по депозитам в коммерческих банках и вызванный этим поиск гражданами России альтернативных финансовых инструментов.

Ранее эксперт ИА REGNUM сообщил, что вместо хранения средств в валюте, граждане РФ могли бы перевести их в акции и облигации российских и зарубежных компаний.

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