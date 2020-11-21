Тегеран, , 09:30 — REGNUM 20 ноября генерал-губернатор иранской провинции Хормозган заявил, что в округе Джаск реализуются мегапроекты по добыче нефти и нефтепереработке, отметив, что прибрежный район Мокран вскоре станет новым центром энергетической и нефтехимической промышленности Ирана.

Ферейдун Хеммати, недавно изучивший процесс реализации нефтяных и нефтеперерабатывающих проектов на побережье страны, сообщил местным СМИ, что в округе Джаск реализуются мегапроекты по линии передачи нефти.

Далее он сказал, что каждый из этих мегапроектов реализуется иранскими специалистами и инженерами, и по завершении строительства нефтепровода сырая нефть будет передаваться из Горэха в Джаск по линии электропередачи.

Строительство проекта трубопровода Горэх-Джаск и экспортного терминала Джаск официально началось 25 июня 2020 года.

Прибрежный район Мокран расположен в провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана. Это участок протяженностью 1000 км, расположенный вдоль Оманского залива.