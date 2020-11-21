Тегеран, , 10:15 — REGNUM 19 ноября посол Ирана в Азербайджанской Республике Аббас Мусави заявил, что использование кораблей Роро в Каспийском море является «необходимостью сегодняшнего и завтрашнего дня», подчеркнув необходимость расширения транзитного маршрута с этой страной.

По итогам визита в международный порт Хосан иранский посол на своей странице в Twitter назвал перспективным потенциал диверсификации транзитных маршрутов между Ираном и Азербайджанской Республикой.

«Я видел, как три корабля нашей страны разгружали иранские товары, что выглядело многообещающе. Использование кораблей Роро в Каспийском море — это необходимость сегодняшнего и завтрашнего дня», — сказал Мусави.

Международный порт Хосан функционирует как один из крупнейших портов Азербайджана на Каспии с 1956 года, через который транспортируются нефть и нефтепродукты, строительные материалы, сельскохозяйственная продукция и другие товары.