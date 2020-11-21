Тегеран, , 10:17 — REGNUM 19 ноября посол Италии в Тегеране заявил о готовности итальянского дипломатического представительства оказать практическое содействие экономическим отношениям Тегерана и Рима в рамках ряда инициатив. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 20 ноября.

Об этом заявил Джузеппе Перроне на специальном вебинаре, посвящённом вопросу поддержки среднего и малого бизнеса на иранском рынке и организованном посольством Италии совместно с ирано-итальянской торговой палатой.

Вебинар состоялся с участием 130 итальянских средних и малых предприятий, и участники были ознакомлены с рядом возможностей для совместного сотрудничества с иранскими компаниями.

На мероприятии также обе стороны подчеркнули необходимость использования широкого спектра инструментов, предоставляемых итальянскими институтами и Европейским Союзом для успешного присутствия итальянских компаний на иранском рынке.