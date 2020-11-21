Подгорица, , 03:48 — REGNUM Председатель «Движения за перемены» и один из лидеров Демократического фронта Черногории Небойша Медоевич в интервью черногорскому телеканалу 20 ноября заявил, что правительство Черногории тайно заключило соглашение с Международным валютным фондом, следствием которого станет снижение зарплат и пенсий. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Aktuelno.

«Нас ждет самая острая программа сбережений. Цель состоит в том, чтобы защитить доверенных лиц. Жертвами станут наши граждане, зарплаты и пенсии которых сократятся. Увеличение налогов является обязательным условием МВФ», — подчеркнул Медоевич.

«Может ли выжить государство, имеющее долг 100% ВВП, экспорт 8% ВВП, не обладающее своей валютой и производством, не располагающее валютными и торговыми резервами», — отметил Медоевич.