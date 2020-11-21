Нью-Йорк, США, , 01:20 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США к закрытию торгов 20 ноября вновь незначительно понизились из-за желания инвесторов «умерить энтузиазм» начала недели, вызванный оптимизмом по поводу американской вакцины против коронавируса от компании Moderna и окончанием президентских выборов. На динамику рынка также оказывает влияние значительный прирост числа инфицированных SARS-CoV-2 в США и признаки замедления восстановления экономики.

Так, к концу торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones упал на 219,95 пункта (0,75%), до уровня 29 260,85 пункта. S&P 500 понизился на 24,12 пункта (0,67%), до уровня 3557,75 пункта. Nasdaq также потерял 49,75 пункта (0,42%), до уровня 11 854,96 пункта.

Цена на декабрьские фьючерсы на нефть WTI к концу торгов поднялась на 1,03%, до уровня $42,17 за баррель. Стоимость фьючерсов на золото прибавила 0,57%, до $1872,20 за тройскую унцию.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США к закрытию торгов 18 ноября продолжили начатое накануне снижение на фоне тревоги из-за значительного прироста числа инфицированных SARS-CoV-2 в США.

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