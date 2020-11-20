Бишкек, , 21:17 — REGNUM «Замедление темпов ипотечного кредитования в Киргизии связано с состоянием бюджета», — заявил исполняющий обязанности премьер-министра Артем Новиков, выступая на правительственном совещании по вопросу финансирования госпрограмм.

По словам чиновника, для устранения этой проблемы нужно решить задачи по возобновлению реализации необходимых проектов, показав населению реальные результаты работы правительства.

«К примеру, считаю нужным нарастить объемы финансирования по программе «Финансирование субъектов предпринимательства». Всем понятно, что возможности бюджета не позволяют этого сделать, но есть другой выход — активизировать диалог с партнерами по развитию», — сказал он.

ИА REGNUM напоминает, что согласно прогнозам правительственных аналитиков, дефицит бюджета Киргизии по итогам 2020 года может составить 27,7 млрд сомов (25 млрд рублей). А в 2021 году — достигнуть 35,7 млрд сомов (32,1 млрд рублей).