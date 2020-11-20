Турин, Италия, , 21:15 — REGNUM Если ныне действующие в Италии ограничения сохранятся до Рождества, в стране будет продано на 13,5 миллионов живых елей меньше, чем обычно, с такой оценкой выступили в пятницу, 20 ноября, в национальной бизнес-ассоциации Coldiretti.

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Речь идет о закупках живых елей для общественных пространств и магазинов, которые сойдут на нет, если ограничения будут продолжать действовать.

По данным на 20 ноября, в Италии умерли 48 569 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 699 (днем ранее — на 653). Выздоровели 520 022 человека, за сутки этот показатель увеличился на 21 035 (днем ранее — на 17 020). Число подтвержденных носителей выросло на 37 242 (днем ранее — на 36 176). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 1 345 767 — более 2% населения страны.

В настоящее время заражены 777 176 человек (на 15 505 больше, чем днем ранее), что является самым высоким показателем за время эпидемии. Количество актуально заражённых (непрерывно снижавшееся с конца апреля до начала июля) снова стало расти в начале августа 2020 года. С этого времени оно увеличилось в 64 раза. За последний месяц число зараженных выросло в 5,5 раз. При этом гораздо медленнее увеличивается количество умерших: врачи связывают это с изменением среднего возраста заражённых — теперь это почти всегда молодые люди и люди среднего возраста.

С начала лета до второй половины октября 2020 года школы, транспорт и предприятия страны (за некоторыми исключениями) работали в обычном режиме, позже власти начали вновь вводить ограничения. Граждане обязаны носить маску во всех без исключения общественных местах, соблюдать правило санитарной дистанции. Резко ограничены развлекательные мероприятия, работа учреждений общественного питания, перемещение между регионами.

Правительство отвергало вероятность повторной остановки экономики на общенациональном уровне, однако предоставило властям регионов право вводить более жесткие ограничения (но не смягчать их). В ряде регионов и городов решения об ужесточении были приняты. В начале ноября 2020 года правительство поделило территорию страны на «красную», «оранжевую» и «желтую» зоны — дополнительные ограничения в каждом регионе принудительно вводятся в соответствие с эпидемиологической ситуацией.