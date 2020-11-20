Курган, , 21:03 — REGNUM В Курганской области зарплаты медицинских работников хотят выровнять до средних по стране. Об этом заявил губернатор Зауралья Вадим Шумков на брифинге 20 ноября 2020 года.

Шумков полагает, что оплата труда медицинских работников не должна зависеть от средней оплаты труда в регионе.

«Считаю, что не очень справедливо, когда медик, который работает в Курганской или Омской области, совершая одни и те же операции, одно и то же количество действий, лечит одинаково и получает в разы меньше, чем коллеги в других субъектах. Это неправильно. Люди же не виноваты, что живут в субъекте, где не хватает денег в бюджете», — пояснил Вадим Шумков.

Согласно статистическим данным, в первом полугодии 2020 года зарплата курганских врачей в среднем составляет 66 тыс. рублей в месяц. Это самая низкая заработная зарплата медиков в Уральском федеральном округе. Для сравнения, в ЯНАО в первой половине 2020 года средний заработок врача составлял 216 тысяч рублей в месяц, в Югре — 136 тысяч, в Тюменской области — 96 тысяч, в Свердловской — 83 тысячи, в Челябинской — 76 тысяч рублей. По данным Росстата, врачи в стране получают в среднем по 80 тысяч рублей.