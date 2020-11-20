Москва, , 20:59 — REGNUM Снижение ВВП России в октябре ускорилось до 4,7% в годовом выражении с 3% в сентябре. Такие данные приводятся в опубликованном 20 ноября обзоре Минэкономразвития «Картине деловой активности».

«В октябре падение ВВП в годовом выражении ускорилось до 4,7% год к году по сравнению с 3% год к году в сентябре», — говорится в документе.

Снижение ВВП за период с января по октябрь 2020 года, по оценке Минэкономразвития, составило 3,6% в годовом выражении.

Отмечается, что основной вклад в усиление спада в октябре внесли обрабатывающая промышленность и сельское хозяйство. Так, по данным ведомства, выпуск сельхозпродукции сократился на 6,6% в годовом выражении после роста на 1,4% месяцем ранее, что произошло за счёт ухудшения показателей как растениеводства, так и животноводства.

Выпуск обрабатывающих отраслей сократился на 4,4% в годовом выражении после восстановительной динамики в предшествующие месяцы (рост на 0,4−0,5% в августе-сентябре). Основной отрицательный вклад внесли сектор нефтепереработки и отрасли, ориентированные на инвестиционный спрос.

В то же время отмечается, что в октябре, как и в предыдущие месяцы, продолжился рост выпуска в отраслях, ориентированных на удовлетворение потребительского спроса. В других базовых отраслях ситуация, по оценке Минэкономразвития, остаётся стабильной.

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