Ухань, Китай, , 19:40 — REGNUM В китайском Ухане (провинция Хубэй), где весной текущего года началась эпидемия коронавируса, прошла Китайская конференция, посвященная сетям 5G и промышленному интернету. Об этом 20 ноября сообщает Синьхуа, отмечая, что поздравительное письмо участникам форума направил партийно-государственный лидер КНР Си Цзиньпин.

В послании говорится, что соединение возможностей, предоставляемых развитием передовых инновационных технологий, ускорит экономическое и социальное развитие Китая и откроет новые возможности для роста мировой экономики, стремящейся преодолеть последствия пандемии и восстановиться. Технологический прогресс, по словам лидера, особенно важен для промышленного сектора экономики, одним из центров которого является Ухань.

На церемонии открытия конференции по видеосвязи также выступил вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, призвавший провинцию Хубэй использовать новые возможности для модернизации производственных и технологических цепочек.