Москва, , 19:31 — REGNUM Реальная начисленная заработная плата в России в сентябре 2020 года выросла на 3,4% по сравнению с предыдущим месяцем, а в годовом выражении — на 2,2%. Такие данные приводятся в новом докладе Росстата «О социально-экономическом положении России».

За период с января по август реальные зарплаты выросли на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Среднемесячная начисленная заработная плата в августе, по оценке Росстата, составила 49 259 рублей, что на 3,3% больше, чем месяцем ранее, и на 6% выше показателя аналогичного периода прошлого года.

За январь — сентябрь 2020 года среднемесячная начисленная зарплата выросла на 5,7% в годовом выражении.