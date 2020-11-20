Бишкек, , 18:05 — REGNUM Сейчас в Киргизии реализуется 24 проекта Всемирного банка на общую сумму около $750 млн (57 млрд 197 млн рублей). Об этом заявил глава киргизского офиса банка Навид Накви на встрече с и. о. премьер-министра республики Артемом Новиковым.

По словам представителя международной финансовой организации, в настоящее время задействовано только 10% от этой суммы.

«Поэтому в нашем распоряжении существенная сумма для осуществления намеченных планов по взаимодействию. Группа Всемирного банка и в дальнейшем готова оказывать финансовую помощь Киргизии», — подчеркнул он.

Напомним, что в период с 1992 по 2020 год власти Киргизии подписали со Всемирным банком соглашения на $2 млрд 159,6 млн (164 млрд 697 млн рублей), из которых $1 млрд 332 млн (101 млрд 582 млн рублей) приходится на кредиты, а остальные $827,6 млн (63 млрд 115 млн рублей) — на гранты.