Москва, , 17:57 — REGNUM Десятки миллионов человек во всём мире могут оказаться за чертой бедности из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил 20 ноября президент России Владимир Путин, выступая в пятницу на саммите АТЭС, проходящем в режиме видеоконференции.

«Тревожные тенденции наблюдаются в экономике и социальной сфере. Из-за спада промышленного производства и финансовых неурядиц — руководитель МВФ уже сказала об этом — за чертой бедности рискуют оказаться десятки миллионов человек», — сказал российский лидер.

Путин также отметил, что, согласно прогнозам, мировой ВВП сократится по итогам 2020 года на 4,4%, а суммарный ВВП экономик АТЭС — на 2,5%. «У нас, в России, тоже будет спад, примерно, по нашим оценкам, 3,9%», — добавил он.

В целом, по словам Путина, показатели международной торговли за последние полгода снизились более чем на 15%, при этом происходит эскалация экономических противоречий между ведущими игроками на рынке.

«Негативные моменты позволяют нам объективно оценивать реальное положение дел и, конечно, побуждают международное сообщество сплотиться и ещё более энергично заняться совместной работой по выправлению сложившейся ситуации», — подчеркнул президент России.

В связи с этим он отметил, что российская сторона «готова к самому тесному взаимодействию со всеми заинтересованными странами, разумеется, и с партнёрами по АТЭС».

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