Нижний Новгород, , 17:27 — REGNUM Доходы бюджета Нижнего Новгорода планируют пополнить на 2 млрд рублей в течение ближайших 12 лет за счет поступлений от платных парковок. Об этом стало известно в ходе заседания постоянной комиссии по транспорту и дорожному хозяйству городской думы.

Этот проект изначально предусматривал создание 7200 парковочных мест, но теперь их количество могут сократить до 6200 — с учетом подготовки к празднованию 800-летнего юбилея города.

Компания-концессионер планирует инвестировать в обустройство сети платных парковок в общей сложности около 280 млн рублей.

Отмечается, что в бюджет Нижнего Новгорода будет поступать 56% валовой выручки компании «Мегафон» от платных парковок, с которой муниципалитет заключил соответствующий контракт еще в январе 2020 года.