Москва, , 17:21 — REGNUM В России надо облегчать предоставление вида на жительство для инвесторов, но рассчитывать на какой-то поток инвестиций ради получения этого документа не стоит. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 ноября заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель регионального отделения «Партии Роста» в Липецкой области Вадим Ковригин. Так он прокомментировал версию о соответствующих планах российского правительства.

«Сама по себе инициатива особых негативных последствий или рисков в себе не несёт, поэтому её можно приветствовать. Однако много ли таким образом удастся привлечь инвесторов? Инвестиции в страны обычно приходят по двум основным причинам: либо это очень хороший инвестиционный климат, либо налоговые льготы на уровне офшоров. Сейчас инвестиционный климат России в условиях санкционной политики не такой хороший, как хотелось бы многим иностранным инвесторам. Динамика фондового рынка и эмоциональные его реакции на любые внешнеполитические конфликты это подтверждают», — отметил Ковригин.

Как отметил экономист, прямые налоги в России очень низкие, но косвенные немаленькие.

«Крен российской системы налогообложения в сторону косвенных налогов создаёт трудности для занятия бизнесом. Пойдёт ли сюда иностранный бизнес ради гражданства? Это далеко не факт, — сказал Ковригин. — Да, в России надо облегчать предоставление вида на жительство для инвесторов, но рассчитывать на какой-то поток инвестиций ради получения этого документа не стоит».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Сергей Хестанов заявил, что Россия в настоящее время не испытывает большой потребности в привлечении внешних инвестиций.

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