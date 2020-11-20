Москва, , 17:20 — REGNUM Пандемия коронавируса, безусловно, сыграла определяющую роль в спаде мировой экономики, но дополнительный удар ей нанесли непредсказуемость внешнеполитического курса развитых стран, прежде всего США, торговые войны, санкционная политика. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 ноября заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель регионального отделения «Партии Роста» в Липецкой области Вадим Ковригин. Так он прокомментировал прогноз ООН, согласно которому по итогам 2020 года падение мировой экономики составит 4,3%.

«Можно назвать этот прогноз весьма оптимистичным. Возможно, на такие оценки повлияло то, что наиболее сильно от пандемии пострадали мелкотоварное производство и услуги, то есть сферы, которые меньше влияют на ВВП. Отрасли тяжёлой промышленности, крупный бизнес тоже пострадали, но последствия удара кризиса в этих отраслях проявляется не сразу и не так заметно, — сказал Ковригин. — Пандемия нарушила сложившуюся структуру экономики: заметно сократился малый бизнес, видно сокращение и среднего бизнеса. Это деформировало структуру спроса и на его восстановление понадобится несколько лет».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в 2021 году мировая экономика восстановится примерно на 4,1%.

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