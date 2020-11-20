Москва, , 17:10 — REGNUM В 2021 году мировая экономика восстановится примерно на 4,1%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 ноября рассказала главный редактор Investing.com (Россия) Анастасия Кошелева. Так она прокомментировала прогноз ООН, согласно которому мировая экономика по итогам 202 года упадет на 4,3%.

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"Прогноз в 4,3% спада глобального ВВП выглядит близким к реальности. В июне этого года Всемирный банк прогнозировал спад в 5,2% ВВП. Мы также можем вспомнить заявление Кирилла Тремасова, главы департамента денежно-кредитной политики Банка России, о том, что ожидаемый спад экономики в этом году составит 4−5% ВВП. Это те цифры, которые называют все крупные эксперты и организации. Поэтому прогнозу ООН можно доверять», — сказала Кошелева.

По ее словам, восстановление экономики будет зависеть от многих факторов, но стоит предположить, что оно будет происходить в течение 1−3 лет.

«По прогнозам UNCTAD, конференции ООН по торговле и развитию, в 2021 году экономика восстановится на 4,1%», — добавила она.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Олег Чередниченко заявил, что по итогам 2020 года мировая экономика может упасть больше чем на 4,5%.

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