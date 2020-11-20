Москва, , 17:00 — REGNUM Россия в настоящее время не испытывает большой потребности в привлечении внешних инвестиций. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 ноября заявил доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов. Так он прокомментировал идею властей РФ выдавать вид на жительство в обмен на инвестиции.

«Даже в малых странах экономический эффект от продажи золотых паспортов не превышает нескольких процентов ВВП, — сказал Хестанов. — В России же он будет малым. Более того, популярны золотые паспорта тех стран, граждане которых могут ездить без виз в США и/или в ЕС. Российский паспорт этого не позволяет. Получение российского паспорта привлекательно для выходцев из постсоветских стран Средней Азии, но они редко располагают средствами, допускающими покупку золотого паспорта».

Как подчеркнул Хестанов, большой потребности в привлечении внешних инвестиций Россия сейчас не испытывает.

«Это очень наглядно отражается динамикой ставок по банковским вкладам: они падают более пяти лет подряд. Это говорит о том, что спрос на деньги в российской финансовой системе снижается, — пояснил экономист. — Международный опыт показывает, что продажа золотых паспортов — удел маленьких стран, имеющих безвиз (или сильно упрощенное получение визы) с США и/или ЕС».

Как заметил Хестанов, Россия в эту группу не попадает.

«Впрочем, вреда эта инициатива точно не принесет. Ее результаты в случае реализации проекта дадут интересную информацию о привлекательности России как юрисдикции. Поэтому некоторая польза в этой инициативе имеется», — подытожил он.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Владимир Колмаков, рассказал о международном опыте стран, выдающих ВНЖ в обмен на инвестиции.

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