Москва, , 16:53 — REGNUM Многие развитые страны привлекают капитал в обмен на гражданство или вид на жительство. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 ноября заявил доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Владимир Колмаков. Так он прокомментировал версию о том, что власти РФ хотят выдавать вид на жительство в обмен на инвестиции.

«Международный опыт привлечения капитала в обмен на статус резидента или на гражданство достаточно широк, этим пользуются как развитые государства (Великобритания, США, Германия), так и страны, масштаб экономики которых невелик, — сказал Колмаков. — И если развитые страны таким образом привлекают в значительной степени интеллектуальный капитал, приветствуя предпринимателей и выдавая им некий аналог вида на жительство в обмен на бизнес-план, либо обладателей значительного капитала, то «малые» экономики стремятся получить именно деньги».

При этом экономист отметил, что инвестор должен понимать, какие преимущества дает ему именно российский вид на жительство.

«Есть смысл обратиться к известному рейтингу «силы» национальных паспортов, чтобы понять, что условный германский инвестор может быть заинтересован в российском ВНЖ разве что в силу каких-то экзотических причин, — сказал Колмаков. — Тогда как граждане стран СНГ, в особенности Средней Азии, могут получить значительный плюс к тем благам, доступ к которым открывает ВНЖ в России».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Колмаков объяснил, чем, кроме вида на жительство, могли бы привлечь инвесторов власти РФ.

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