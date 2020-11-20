Москва, , 16:43 — REGNUM Для того чтобы в российскую экономику пришли инвесторы, нужно создавать благоприятный инвестиционный климат, а не просто обещать ему вид на жительство. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 ноября заявил доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Владимир Колмаков. Так он прокомментировал версию о том, что власти РФ задумали выдавать иностранцам вид на жительство в обмен на их инвестиции.

Как пояснил Колмаков, есть более эффективные способы привлечения инвесторов. В первую очередь это создание благоприятного инвестиционного климата. Для этого, по словам экономиста, недостаточно иметь высокие места в рейтинге Doing Business.

«Нужно снижать суверенные риски, дебюрократизировать экономику, снижать административное бремя, дерегулировать целые отрасли, повышать степень доверия к правосудию, обеспечивать стабильность национальной валюты. На этом фоне, разумеется, предоставлять заинтересованным нерезидентам вид на жительство много проще. Присутствие облигаций и недвижимости в списке оснований для вида на жительство фактически дает нам понять, что реальные инвестиционные проекты мы приветствуем, но особо на них не рассчитываем», — сказал Колмаков.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Колмаков объяснил, какие провалы государственной политики пытаются завуалировать власти РФ, выступая с предложением «вид на жительство в обмен на инвестиции».

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